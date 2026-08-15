BMKG Imbau Masyarakat Waspada & Awas Pascagempa 7,7 Magnitudo NTT

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah IV Makassar mengimbau masyarakat tetap waspada dan awas atas segala potensi yang bisa terjadi pascagempa di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Seperti diketahui, gempa NTT berkekuatan Magnitudo 7,7 dan getarannya turut dirasakan di Sulawesi Selatan pada Sabtu (15/8/2026) sekitar pukul 04.58 WIB.

Pusat gempa (episenter) terletak pada titik koordinat 8,35 Lintang Selatan dan 121,37 Bujur Timur, sekitar 36 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT pada kedalaman 15 kilometer.

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"Imbauan BMKG kepada masyarakat, sudah bisa kembali ke rumah masing-masing karena peringatan ini tsunami sudah dinyatakan berakhir. Tetap waspada," ujar Koordinator Bidang Observasi BMKG Wilayah IV Makassar Jamroni di Makassar, Sabtu.

Jamroni menjelaskan dari perkembangan terakhir setelah gempa terjadi di NTT itu, dilaporkan terjadi gempa susulan sebanyak 82 kali. Meski cukup banyak, tetapi tidak sebesar di awal.

Dia menyebut untuk peringatan dini tsunami dinyatakan sudah berakhir setelah melewati dua jam usai kejadian. Kendati demikian, tsunami kecil sempat terjadi di beberapa lokasi.

Di wilayah Sulsel, kata dia, diketahui ternyata perubahan bukaan laut hingga terbentuk tsunami kecil setinggi 0,5 meter seperti di Pulau Jampea, Kabupaten Selayar, Kabupaten Bulukumba dan beberapa tempat lainnya, termasuk getarannya dirasakan sebagian masyarakat di Kota Makassar.

"Ada perubahan tinggi air. Artinya, tsunami sudah terjadi dengan status waspada, tapi sekarang sudah dinyatakan berakhir setelah dua jam tidak terjadi tsunami yang besar. Itu yang menyebabkan kita harus awas," tuturnya.