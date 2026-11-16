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BMKG Ingatkan Warga Riau Waspada Hujan Hingga Angin Kencang

BMKG Ingatkan Warga Riau Waspada Hujan Hingga Angin Kencang
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BMKG menyampaikan informasi cuaca ekstrem (Ilustrasi). Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

jpnn.com, RIAU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat di Provinsi Riau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang diperkirakan terjadi mulai sore hingga malam hari, Senin (16/11/2026).

Peringatan dini dikeluarkan untuk sembilan kabupaten/kota di Riau.

Hujan berpotensi disertai petir dan angin kencang yang dapat menimbulkan dampak terhadap aktivitas masyarakat.

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Forecaster On Duty Putri Santy S mengatakan potensi cuaca ekstrem tersebut perlu diwaspadai, terutama di wilayah Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru.

“Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah tersebut pada siang/sore dan malam hari,” ungkap Putri.

Sebelumnya, hujan ringan hingga sedang telah terpantau pada pagi hari di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, dan Indragiri Hilir.

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Pada siang hari, hujan diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Siak, Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai.

Memasuki sore hingga malam, potensi hujan diperkirakan meluas ke hampir sebagian besar wilayah Riau.

Hujan berpotensi disertai petir dan angin kencang yang dapat menimbulkan dampak terhadap aktivitas masyarakat.

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