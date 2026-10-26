BMKG: Jakarta Selatan dan Timur Berpotensi Hujan Ringan Senin Ini

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan berpotensi turun di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada Senin (26/10). Wilayah Jakarta lainnya diprakirakan berawan.

Berdasarkan prakiraan BMKG untuk DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu berawan hari ini. Suhu udara di Jakarta Selatan diperkirakan 24 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembapan 63 hingga 92 persen, sedangkan di Jakarta Timur 24 hingga 30 derajat Celsius dengan kelembapan 65 hingga 93 persen. Di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, suhu berkisar 25 hingga 30 derajat Celsius. Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu relatif lebih sejuk, masing-masing 26 hingga 29 derajat Celsius dan 26 hingga 28 derajat Celsius.

Hujan ringan diprakirakan meluas pada Selasa (27/10). Kali ini, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu berpotensi diguyur hujan ringan, sementara Jakarta Barat berawan.

Pada Rabu (28/10), hujan ringan diprakirakan terbatas di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Tiga wilayah lainnya berawan. Kamis (29/10), hujan ringan kembali berpotensi turun di lima wilayah kota administrasi, kecuali Kepulauan Seribu yang diprakirakan berawan.

Memasuki Jumat (30/10), cuaca di sebagian besar wilayah ibu kota diprakirakan berawan, sedangkan Kepulauan Seribu diprakirakan berudara kabur. Warga dapat memantau pembaruan prakiraan di laman resmi BMKG. (tan/jpnn)