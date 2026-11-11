BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Hari Ini, Hujan Deras Berpotensi Terjadi

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia pada Rabu (11/11).

BMKG memperdiksi akan terjadi cuaca ekstrem mulai dari hujan lebat, ancaman awan cumulonimbus bagi penerbangan, hingga potensi banjir rob di kawasan pesisir.

Oleh karena itu, mereka mengimbay agar masyarakat di berbagai wilayah Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan.

Prakirawan BMKG Puji Sibuea menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh adanya pola perputaran angin yang terbentuk di Samudra Hindia sebelah barat Aceh dan Sumatera Barat, serta di Laut Natuna.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan pertemuan dan perlambatan angin di sepanjang pesisir barat Aceh dan juga Sumatera Barat, serta di Selat Karimata hingga Laut Natuna Utara.

"Pertemuan dan perlambatan massa udara ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan secara signifikan di wilayah tersebut terkait," kata dia dalam siaran pembaruan informasi cuaca yang diikuti di Jakarta, Rabu.

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Menurut dia, BMKG menetapkan status siaga dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Jambi.

Sementara itu, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga harus diwaspadai di wilayah berstatus waspada, meliputi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.