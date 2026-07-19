BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Buruk di Sejumlah Wilayah Harus Waspada
jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat disertai kilat atau petir pada Minggu (19/7).
Prakirawan BMKG Vita mengimbau warga yang berada di wilayah terdampak untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak sekunder yang dapat ditimbulkan.
"Untuk bagian barat Indonesia, perlu diwaspadai adanya terdapat potensi hujan petir di wilayah Pekanbaru dan Tanjung Selor," kata Vita.
Selain itu, BMKG juga meminta warga di Sumatra Utara, Sumatea Barat, dan Sulawesi Selatan, meningkatkan kewaspadaan karena adanya potensi guyuran hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat.
Menurut dia, ancaman cuaca buruk di beberapa kota besar tersebut dipicu oleh adanya kombinasi dinamika atmosfer berupa pembentukan daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi.
Daerah konvergensi tersebut terpantau memanjang mulai dari ujung barat Sumatera di Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, merosot ke Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, hingga ke wilayah Sulawesi dan Papua.
"Kondisi atmosfer tersebut secara signifikan mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi," ucap dia..
Kemudian, di wilayah barat lainnya, hujan dengan intensitas sedang hingga ringan diprakirakan masih akan membasahi Kota Padang, Medan, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, dan Pontianak.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat disertai kilat atau petir pada Minggu (19/7).
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