BMKG Memprakirakan Cuaca Sejumlah Kota Besar Hujan-Berkabut Hari Ini

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprakirakan cuaca sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi hujan hingga diselimuti fenomena kabut asap maupun udara kabur, Jumat (28/8).

Prakirawan BMKG Ranika Dwi mengatakan dinamika atmosfer pemicu hujan serta gangguan jarak pandang perlu diwaspadai masyarakat di beberapa daerah.

"Diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, serta hujan ringan di Medan, Jambi, Bengkulu, Tanjung Selor, Mamuju, Palu, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke," kata dia dalam siaran pembaruan informasi cuaca yang dipantau dari Jakarta, Jumat (28/8).

Menurut dia, potensi pertumbuhan awan hujan tersebut dipengaruhi pembentukan daerah perlambatan angin (konvergensi) dan pertemuan angin (konfluensi) yang membentang dari wilayah barat hingga timur Indonesia, termasuk di Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Selat Makassar, hingga Samudra Pasifik utara Papua.

Selain itu, BMKG juga menyoroti potensi kemunculan asap atau kabut yang membayangi wilayah Bandar Lampung, Pontianak, dan Manokwari.

Sementara itu, fenomena udara kabur diprediksi terjadi di Pekanbaru, Padang, Palembang, Palangka Raya, Banjarmasin, dan Ternate.

Adapun wilayah lainnya, seperti Banda Aceh, Tanjungpinang, Pangkalpinang, Samarinda, sebagian besar Pulau Jawa, Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, dan Sorong diperkirakan dominan cerah berawan hingga berawan tebal.

BMKG mengingatkan masyarakat agar mengantisipasi dampak perubahan cuaca serta rutin dengan memperbarui perkembangan kondisi atmosfer melalui laman resmi bmkg.go.id. (antara/jpnn)