BMKG Minta Warga Malut Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Hingga 30 November

jpnn.com, TERNATE - Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Babullah Ternate mengeluarkan peringatan dini mengenai prospek cuaca dan potensi cuaca ekstrem di wilayah Maluku Utara untuk periode 24–30 November 2025.

Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate Sakimin mengatakan potensi cuaca ekstrem di Malut akibat adanya dinamika atmosfer terpantau menunjukkan adanya pertemuan angin serta kemunculan bibit siklon tropis 92W di utara Papua.

Kondisi ini menyebabkan terbentuknya belokan dan perlambatan massa udara di sekitar Maluku Utara, yang memicu peningkatan kecepatan angin serta pertumbuhan awan hujan.

"Secara umum, cuaca di Maluku Utara pada periode tersebut diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat secara fluktuatif pada pagi, siang/sore, malam, hingga dini hari," ujarnya.

Untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap dampak turunan fenomena hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, angin kencang, serta berkurangnya jarak pandang.

Dia memerinci untuk prakiraan cuaca 24–25 November 2025, yakni hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Pulau Taliabu.

Begitu pula pada 26–27 November 2025, hujan sedang hingga lebat diprakirakan melanda Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, dan sekitarnya.

Sedangkan pada 28–30 November 2025 terjadi potensi hujan sedang hingga lebat berpeluang muncul di Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu.