BMKG Minta Warga Riau di Wilayah Ini Waspada  

jpnn.com - PEKANBARU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Riau pada Selasa, 2 Desember 2025.

Secara umum, cuaca di Riau diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah.

“Pada pagi hari, sebagian besar wilayah Riau diprediksi cerah berawan,” kata Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru Bella R. Adelia.

Memasuki siang hari, potensi hujan mulai muncul di beberapa kabupaten seperti Kampar, Kuantan Singingi, dan Rokan Hulu.

BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi pada sore hingga malam hari di wilayah Pekanbaru, Siak, Pelalawan, dan Indragiri Hulu.

“Masyarakat di wilayah rawan banjir dan longsor diminta tetap waspada mengingat hujan berpotensi turun tidak merata, tetapi disertai intensitas yang cukup,” katanya.

Citra satelit cuaca BMKG menunjukkan tidak terdeteksi hotspot di seluruh wilayah Provinsi Riau pada 2 Desember 2025.

Kondisi ini menandakan situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam keadaan aman.