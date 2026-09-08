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BMKG Pastikan 8 Bandara Aman dari Abu Vulkanis Gunung Anak Krakatau

BMKG Pastikan 8 Bandara Aman dari Abu Vulkanis Gunung Anak Krakatau
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Pesawat maskapai dalam negeri lepas landas dari runway utara Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/9/2026). Operasional Bandara Soekarno-Hatta kembali normal dengan rencana 896 penerbangan datang dan berangkat yang mengangkut total 113.001 penumpang pada hari pertama setelah ditutup selama dua hari akibat paparan partikel abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/kye

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa delapan bandar udara yang sebelumnya ditutup, kini aman dari paparan abu vulkanis Gunung Anak Krakatau setelah hasil paper test negatif.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan pihaknya melakukan verifikasi paper test secara berkala di ruang udara dan area landasan untuk melengkapi pemantauan citra satelit, serta data meteorologi penerbangan.

"Hasil pengamatan paper test per pukul 06.00 WIB menyatakan bahwa delapan bandara yang sebelumnya ditutup operasionalnya dinyatakan negatif dari paparan abu vulkanis," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/9).

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Menindaklanjuti jaminan keamanan tersebut, Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) menerbitkan Notice to Airmen (NOTAM) pembukaan kembali operasional penerbangan secara bertahap sejak Selasa dini hari hingga pagi.

Adapun tiga bandara utama dibuka sejak dini hari, yakni Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang) pukul 00.30 WIB, Bandara Halim Perdanakusuma (Jakarta) pukul 00.40 WIB, dan Bandara Husein Sastranegara (Bandung) pukul 00.42 WIB.

Selanjutnya, operasional disusul oleh Bandara Budiarto Curug (Tangerang) pukul 01.25 WIB, Bandara Pondok Cabe (Tangerang Selatan) pukul 01.28 WIB, Bandara Muhammad Taufiq Kiemas (Pesisir Barat) pukul 09.31 WIB, Bandara Radin Inten II (Lampung) pukul 09.45 WIB, serta Bandara Salakanagara Tanjung Lesung (Banten) pukul 09.50 WIB.

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Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menambahkan pergerakan abu vulkanis Gunung Anak Krakatau berada pada ketinggian hingga 7.000 kaki atau 2,13 kilometer yang bergerak ke arah selatan-barat daya mencakup Banten bagian barat laut dengan kecepatan 5-10 knot.

BMKG memastikan terus berkoordinasi dengan otoritas penerbangan dan pengelola bandara untuk memastikan ruang udara nasional aman bagi penerbangan komersial maupun penanggulangan bencana.

BMKG menegaskan delapan bandara aman dari paparan abu vulkanis Gunung Anak Krakatau

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