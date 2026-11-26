jpnn.com, PALEMBANG - Ancaman hujan lebat disertai potensi cuaca ekstrem membayangi sejumlah di Sumatera Selatan.

Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sumsel mengeluarkan peringatan dini untuk Palembang dan 11 kabupaten/kota lainnya selama periode 26 hingga 30 November 2026.

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang dapat ditimbulkan akibat kondisi cuaca tersebut.

Bukan tanpa alasan. Dinamika atmosfer di atas wilayah Sumatera saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dan berpotensi memicu hujan dengan intensitas lebat secara meluas.

Peringatan tersebut disampaikan langsung oleh Plh. Kepala BMKG Sumsel Andi Jumarta.

"BMKG mengidentifikasi adanya perkembangan signifikan dalam dinamika atmosfer yang berpotensi meningkatkan intensitas curah hujan di beberapa wilayah Sumatra Selatan pada periode 26 hingga 30 November 2026," ungkap Andi Jumarta, Kamis (26/11/2026).

Menurut Andi Jumarta, secara ilmiah peringatan ini bukan sekadar prediksi, Ia lahir dari analisis berlapis terhadap pergerakan atmosfer yang saat ini sedang bergerak bersamaan, saling menguatkan, dan mengarah ke satu titik, Sumatera Selatan.Pertama, MJO Berada di Kuadran 3.

Madden-Julian Oscillation (MJO) saat ini berada tepat di wilayah Indonesia bagian barat.