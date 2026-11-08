BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di 7 Daerah di Riau
jpnn.com, RIAU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat yang bisa disertai petir dan angin kencang di tujuh daerah di Riau, pada Minggu (8/11/2026).
Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, pada pagi hari kondisi cuaca di Riau diprakirakan udara kabur hingga berawan.
Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan ringan terpantau terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis.
Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru Bella R Adelia menjelaskan siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.
Namun, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi di hampir sebagian besar wilayah Riau.
Sementara pada malam hari, hujan ringan hingga sedang diprakirakan mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru.
“Potensi hujan masih berlanjut hingga dini hari,” jelas Bella.
Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti.
BMKG mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.
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