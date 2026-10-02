BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Enam Daerah di Riau
jpnn.com - PEKANBARU - Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang mengguyur hampir sebagian besar Provinsi Riau pada Jumat (2/10).
Hujan diprakirakan dominan terjadi pada siang hingga sore hari dan berlanjut di sejumlah daerah pada malam hingga dini hari.
Forecaster On Duty BMKG Deby C mengatakan kondisi cuaca Riau pada pagi hari umumnya berada pada kategori udara kabur hingga cerah berawan.
Kekaburan udara akibat asap juga masih berpotensi menyebabkan penurunan jarak pandang.
“Pada siang hingga sore hari, kondisi udara diprakirakan kabur hingga cerah berawan dan berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di hampir sebagian besar wilayah Riau,” kata Deby.
Memasuki malam hari, hujan ringan diprakirakan masih terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar.
Pada dini hari, hujan ringan yang bersifat lokal berpeluang turun di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir.
Kondisi udara secara umum masih diprakirakan kabur hingga cerah berawan dengan potensi kekaburan akibat asap.
Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang mengguyur hampir sebagian besar wilayah Provinsi Riau.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BMKG Prakirakan Sebagian Besar Wilayah Sumatera Utara Diguyur Hujan Besok Jumat
- BMKG: Sejumlah Wilayah di Riau Berpotensi Hujan Lebat
- Jangan Lupa Bawa Payung, Jakarta Diperkirakan Hujan Pada Sore hingga Malam
- Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Eh Hujan
- Antisipasi Kekeringan Ekstrem, Tempo Scan Salurkan 640 Ribu Liter Air Bersih di Jawa-Sumatera
- Prakiraan Cuaca Hari Ini 28 September: Sebagian Besar Wilayah RI Berawan