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BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Enam Daerah di Riau

BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Enam Daerah di Riau
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Suasana di Jalan Diponegoro Pekanbaru. Foto: Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang mengguyur hampir sebagian besar Provinsi Riau pada Jumat (2/10).

Hujan diprakirakan dominan terjadi pada siang hingga sore hari dan berlanjut di sejumlah daerah pada malam hingga dini hari.

Forecaster On Duty BMKG Deby C mengatakan kondisi cuaca Riau pada pagi hari umumnya berada pada kategori udara kabur hingga cerah berawan.

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Kekaburan udara akibat asap juga masih berpotensi menyebabkan penurunan jarak pandang.

“Pada siang hingga sore hari, kondisi udara diprakirakan kabur hingga cerah berawan dan berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di hampir sebagian besar wilayah Riau,” kata Deby.

Memasuki malam hari, hujan ringan diprakirakan masih terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar.

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Pada dini hari, hujan ringan yang bersifat lokal berpeluang turun di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir.

Kondisi udara secara umum masih diprakirakan kabur hingga cerah berawan dengan potensi kekaburan akibat asap.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang mengguyur hampir sebagian besar wilayah Provinsi Riau.

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