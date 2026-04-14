BMKG Peringatkan Kemarau Panjang di Jawa Barat, 93% Wilayah Kering

jpnn.com, JAKARTA - Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan wilayah Jawa Barat sudah memasuki kemarau.

Musim kemarau ini datang lebih cepat dan berlangsung panjang.

Prakirawan BMKG, Vivi Indhira mengatakan, musim kemarau sudah berlangsung sejak Maret di sebagian wilayah seperti Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang bagian Utara.

Sedangkan sebagian wilayah memasuki kemarau pada April di Karawang tengah, Subang tengah, dan sebagian Indramayu.

"Sebanyak 56 persen wilayah di Jawa Barat diprediksi akan memasuki musim kemarau pada bulan Mei," kata Vivi dalam konferensi pers daring, Selasa (14/4/2026).

Ia melanjutkan sebagian wilayah yang akan memasuki kemarau pada Juni yaitu sebagian besar Kabupaten Bogor, Sukabumi Utara, Cianjur tengah, Bandung Barat bagian timur, Kota Bandung, Bandung bagian barat, Garut tenggara, Tasikmalaya bagian selatan dan Pangandaran bagian Barat.

Sedangkan dua persen wilayah yang termasuk dalam kategori zona tipe 1 musim yaitu berada di wilayah Kota Bogor, Bogor bagian tengah, dan sebagian kecil Sukabumi bagian utara.

"Jika dibandingkan dengan kondisi normalnya, maka sebagian besar wilayah Jawa Barat, yaitu sebanyak 66 persen diprediksi akan memasuki musim kemarau lebih cepat atau maju dibandingkan dengan normalnya," kata dia.