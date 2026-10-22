menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Lingkungan » BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem di 5 Wilayah Riau, Asap Mengancam

BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem di 5 Wilayah Riau, Asap Mengancam

BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem di 5 Wilayah Riau, Asap Mengancam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Situasi di Kota Pekanbaru, tepatnya di bundaran tugu Zapin. Foto:Rizki Ganda Marito/jpnn.

jpnn.com, RIAU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat di lima kabupaten dan kota di Provinsi Riau untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada Kamis (22/10/2026).

Kelima wilayah tersebut, yakni Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, serta Kota Dumai.

Potensi cuaca ekstrem diprakirakan terjadi mulai siang hingga sore hari, serta berlanjut pada malam sampai dini hari.

Baca Juga:

Forecaster on Duty BMKG Mari Frystine mengatakan kondisi cuaca di Riau pada pagi hari diprakirakan berawan, dengan potensi kekaburan udara akibat asap.

Memasuki siang hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kota Dumai.

Potensi hujan masih berlanjut pada siang hingga sore hari, terutama di wilayah Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir.

Baca Juga:

Pada malam hari, hujan diprakirakan meluas ke Rokan Hulu, Siak, Pelalawan, Kampar, Kuantan Singingi, serta Kota Pekanbaru.

Sementara pada dini hari, hujan berpeluang terjadi di Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kampar, dan Siak.

Potensi cuaca ekstrem diprakirakan terjadi mulai siang hingga sore hari, serta berlanjut pada malam sampai dini hari.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI