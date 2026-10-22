BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem di 5 Wilayah Riau, Asap Mengancam
jpnn.com, RIAU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat di lima kabupaten dan kota di Provinsi Riau untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada Kamis (22/10/2026).
Kelima wilayah tersebut, yakni Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, serta Kota Dumai.
Potensi cuaca ekstrem diprakirakan terjadi mulai siang hingga sore hari, serta berlanjut pada malam sampai dini hari.
Forecaster on Duty BMKG Mari Frystine mengatakan kondisi cuaca di Riau pada pagi hari diprakirakan berawan, dengan potensi kekaburan udara akibat asap.
Memasuki siang hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kota Dumai.
Potensi hujan masih berlanjut pada siang hingga sore hari, terutama di wilayah Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir.
Pada malam hari, hujan diprakirakan meluas ke Rokan Hulu, Siak, Pelalawan, Kampar, Kuantan Singingi, serta Kota Pekanbaru.
Sementara pada dini hari, hujan berpeluang terjadi di Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kampar, dan Siak.
Potensi cuaca ekstrem diprakirakan terjadi mulai siang hingga sore hari, serta berlanjut pada malam sampai dini hari.
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