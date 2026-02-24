BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem Hingga Akhir Februari di Sumsel

jpnn.com - PALEMBANG - Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang diprediksi melanda sebagian besar wilayah Sumsel hingga akhir Februari.

Kondisi ini dipicu oleh fenomena La Nina lemah yang masih bertahan serta aktifnya dinamika atmosfer Madden Julian Oscillation (MJO).

Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumsel Wandayantolis menerangkan bahwa berdasarkan pantauan Indeks El Nino - Southern Oscillation fase La Nina lemah saat ini masih berlangsung.

"Sebagian besar wilayah Sumsel diprediksi masih akan mengalami curah hujan kategori menengah. Meski ada potensi curah hujan menurun di beberapa titik, potensi kejadian cuaca ekstrem tetap perlu diwaspadai karena sifat hujan saat ini didominasi kategori normal hingga di atas normal," kata Wandayantolis, Selasa (24/2).

Berdasarkan data BMKG, curah hujan kategori tinggi berkisar antara 150 hingga 300 milimeter tercatat melanda wilayah Empat Lawang, Lahat, OKU Timur, dan OKU Selatan.

Sementara itu, wilayah Banyuasin bagian timur laut dan sebagian OKI terpantau berada pada kategori rendah.

Wandayantolis mengatakan, pergerakan MJO menuju fase 3 akan membuat distribusi hujan tetap terkonsentrasi di sejumlah wilayah dengan intensitas yang cukup tinggi.

"MJO diprediksi bergerak menuju fase 3 hingga pertengahan dasarian ketiga Februari. Kondisi ini menyebabkan distribusi hujan masih akan terkonsentrasi di sejumlah wilayah dengan intensitas yang cukup masif," kata Wandayantolis.