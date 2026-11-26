jpnn.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan kondisi cuaca di Riau didominasi hujan ringan hingga sedang, terutama pada sore hingga malam hari pada Kamis (26/11/2026).

Potensi hujan disertai petir dan angin kencang diprakirakan dapat terjadi sejak pagi hingga dini hari.

Delapan wilayah yang masuk dalam peringatan dini BMKG tersebut meliputi Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, Bengkalis, serta Kota Pekanbaru.

Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru Bell R Adelia mengatakan masyarakat perlu mengantisipasi perubahan cuaca, terutama di daerah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi.

“Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, Bengkalis, dan Pekanbaru pada pagi, siang, sore/malam, dan dini hari,” ujarnya," jelas Bella.

Berdasarkan pemantauan BMKG, hujan ringan hingga sedang telah terpantau pada pagi hari di sejumlah wilayah, di antaranya Bengkalis, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, dan Kota Dumai.

Memasuki siang hari, hujan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, dan Dumai.

Sementara pada sore hingga malam, cakupan hujan diprakirakan semakin meluas hingga hampir seluruh wilayah Riau.