BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang di Wilayah Riau

jpnn.com, RIAU - Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Riau pada Jumat (13/11/2026).

Potensi hujan meluas pada siang hingga sore hari, kemudian berlanjut secara sporadis di sejumlah kabupaten dan kota hingga dini hari.

Berdasarkan pantauan citra radar pada pagi hari, hujan ringan hingga sedang terpantau terjadi di sebagian wilayah Bengkalis, Rokan Hilir dan Kota Dumai.

Sementara kondisi cuaca secara umum diprakirakan kabur hingga cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore, hujan ringan hingga sedang berpeluang turun hampir di sebagian besar wilayah Riau.

“Masyarakat di empat daerah juga diminta mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang,” kata Forecaster On Duty Ranti Kurniati.

Potensi cuaca itu diperkirakan terjadi di wilayah Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi dan Kepulauan Meranti.

“Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, dan Meranti pada siang/sore dan malam/dini hari,” lanjut Ranti.