jpnn.com - Masyarakat di Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

BMKG memperkirakan kondisi cuaca tersebut berpotensi terjadi di hampir sebagian besar wilayah Riau, terutama pada sore, malam hingga dini hari pada Kamis (19/11/202).

Forecaster on Duty BMKG stasiun Pekanbaru Alfa Nataris mengatakan pada pagi hari kondisi udara di Riau diprakirakan kabur hingga hujan ringan.

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“Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang telah terjadi di hampir sebagian besar wilayah Riau,” kata Alfa.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sejumlah wilayah, meliputi Kabupaten Bengkalis, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai.

Sementara pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diprakirakan berawan hingga hujan sedang.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di hampir sebagian besar wilayah Provinsi Riau.

“Peringatan dini, agar masyarakat mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di hampir sebagian besar wilayah Riau pada sore atau malam hingga dini hari,” jelasnya.