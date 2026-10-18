BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat Disertai Petir di Sejumlah Wilayah Riau

jpnn.com, PEKANBARU - Masyarakat di Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang pada Minggu (18/10/2026).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Riau sejak pagi hingga dini hari.

Forecaster on Duty BMKG Pekanbaru Mari Frystine mengatakan hujan ringan hingga sedang pada pagi hari terpantau terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi.

Menjelang siang, potensi hujan meluas ke sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kota Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru.

“Pada siang hingga sore hari, hujan ringan hingga sedang diprakirakan mengguyur sebagian wilayah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Pelalawan, Kampar, Siak, Kepulauan Meranti, dan Pekanbaru,” ujarnya.

Memasuki malam hari, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai, dan Kampar. Sementara pada dini hari, kondisi serupa diprakirakan terjadi di wilayah Bengkalis, Siak, dan Indragiri Hulu.

BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada pagi serta siang hingga sore hari.

Wilayah yang perlu mewaspadai kondisi tersebut meliputi Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Pelalawan, Kampar, Siak, Kepulauan Meranti, dan Pekanbaru.