BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Cerah Berawan pada Senin 22 Juni 2026

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Senin (22/6) umumnya akan didominasi kondisi cerah, dan cerah berawan pada pagi hingga siang hari.

Meski begitu, sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan pada sore hingga malam hari, terutama Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Pada pagi hari, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan.

Jakarta Pusat berpotensi cerah sejak dini hari hingga pagi, sementara Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu juga diperkirakan berada dalam kondisi cerah berawan.

Adapun suhu udara pada pagi hari berkisar antara 24-27 derajat Celsius.

Memasuki siang hari, cuaca di mayoritas wilayah DKI Jakarta masih relatif kondusif dengan kondisi cerah berawan hingga udara kabur. Suhu udara meningkat dan mencapai kisaran 29-31 derajat Celsius.

Pada sore hari, masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan di sejumlah daerah. Wilayah Jakarta Selatan akan mengalami hujan petir, sedangkan Jakarta Timur berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang. Sementara itu, Jakarta Barat diperkirakan mengalami hujan ringan.

Berbeda dengan ketiga wilayah tersebut, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu masih diperkirakan berawan hingga cerah berawan.