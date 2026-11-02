BMKG Prakirakan Hujan Guyur Sejumlah Wilayah di Riau, 15 Titik Panas Terdeteksi

jpnn.com, RIAU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Riau, mulai sore hingga malam hari pada Senin (2/11).

Forecaster On Duty BMKG Deby menyampaikan bahwa pada pagi hari kondisi cuaca di Riau diprakirakan udara kabur hingga cerah berawan. Memasuki siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

“Pada sore hingga malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Siak, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir, serta sebagian Kota Pekanbaru,” kata Deby.

Sementara itu, pada dini hari kondisi cuaca diprakirakan udara kabur hingga berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis.

BMKG mencatat suhu udara di Riau berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 50 hingga 99 persen.

“Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10–30 kilometer per jam,” lanjutnya.

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Untuk kondisi perairan, tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau diprakirakan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter atau masuk kategori rendah.

Berdasarkan pemantauan titik panas (hotspot) hingga pukul 23.59 WIB, terdeteksi sebanyak 414 titik panas di wilayah Sumatera.