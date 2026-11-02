BMKG Prakirakan Hujan Ringan Mengguyur Sebagian Besar Wilayah RI Hari Ini

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia hari ini Senin 2 November 2026.

Untuk wilayah Pulau Sumatra, Prakirawan BMKG Sastia dalam tayangan Youtube yang dipantau dari Jakarta, mengatakan bahwa hujan ringan diprakirakan mengguyur wilayah Medan, Pekanbaru, Tanjungpinang, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Palembang.

Sementara itu, Kota Banda Aceh dan Pangkalpinang diprakirakan berawan tebal, sedangkan Bandar Lampung berpotensi asap atau kabut.

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Beralih ke Pulau Jawa, cuaca di wilayah Yogyakarta berpotensi udara kabur, sedangkan Surabaya berawan tebal. Hujan ringan diprakirakan akan mengguyur Jakarta, Serang, dan Bandung. "Kota Semarang berpotensi hujan dengan intensitas sedang," ujarnya.

Untuk Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Selor dan Palangka Raya. "Waspadai hujan petir di Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin," kata Sastia.

Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca di Mataram diprakirakan hujan ringan, sedangkan Kupang akan diselimuti awan. Hujan ringan berpotensi mengguyur Kota Mataram.

Untuk wilayah Sulawesi, cuaca diprakirakan berawan tebal di Kendari dan Makassar.

Hujan ringan berpotensi mengguyur Palu, Mamuju, dan Gorontalo.