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BMKG Prakirakan Sebagian Besar Wilayah Sumatera Utara Diguyur Hujan Besok Jumat

BMKG Prakirakan Sebagian Besar Wilayah Sumatera Utara Diguyur Hujan Besok Jumat
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BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan mengguyur sebagian besar wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (2/10). Foto: Rizki Ganda Marito/JPNN

jpnn.com, MEDAN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan mengguyur sebagian besar wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (2/10).

Cuaca basah ini diprediksi akan berlangsung secara merata sejak siang hingga malam hari.

Prakirawan BBMKG Wilayah I Endah Paramita di Medan, Kamis, mengatakan cuaca di Sumatera Utara pada Jumat pagi berawan dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah.

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"Pada siang hingga sore hari masih diprakirakan hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara," katanya.

Sementara pada pada malam hari, hujan ringan hingga sedang juga berpotensi terjadi sejumlah wilayah. Hujan dengan intensitas sedang diprakirakan terjadi di wilayah Asahan, Labuhanbatu, Pakpak Bharat, kawasan Danau Toba, dan sekitarnya.

Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di Humbang Hasundutan, Gunungsitoli, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Utara, Pakpak Bharat, Kabanjahe, Kabanbaru Tengah, dan sekitarnya.

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BMKG memprakirakan suhu udara di Sumatera Utara berkisar 14 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan udara 79 hingga 100 persen. Sementara angin bertiup dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 12 kilometer per jam.

"Waspadai potensi hujan sedang hingga lebat, khususnya di wilayah lereng barat, lereng timur, pantai timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor," katanya.

BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan mengguyur sebagian besar wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (2/10).

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