BMKG Prakirakan Sebagian Jakarta Diguyur Hujan Kamis 27 November

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta hujan ringan pada Kamis sore hingga malam.

BMKG melalui laman resminya https://bmkg.go.id/ memerinci, wilayah DKI Jakarta pada pagi hari mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan hingga cerah berawan.

Memasuki siang hari, wilayah Jakarta mulai berawan tebal hingga cerah berawan. Kemudian, pada sore hari Jakarta Timur dan Jakarta Selatan diperkirakan hujan ringan kembali terjadi di seluruh wilayah Jakarta.

Pada malam hari wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara diperkirakan hujan ringan, sedangkan wilayah Jakarta lainnya diperkirakan berawan tebal.

Suhu udara pada hari ini di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 23 derajat hingga 31 derajat Celsius.

Lalu memasuki siang hari suhu udara mencapai 28 derajat hingga 31 Celsius, sedangkan malam hari mencapai 27 sampai 29 derajat Celcius. (antara/jpnn)