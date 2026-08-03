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BMKG Prediksi Hujan Akan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta, Berikut Lokasinya

BMKG Prediksi Hujan Akan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta, Berikut Lokasinya
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Warga menggunakan payung saat hujan mengguyur kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan akan melanda sebagian wilayah Jakarta pada Senin sore dan berlanjut hingga malam hari.

BMKG melalui laman instagram resmi @infobmkg menyebutkan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan mulai sore hingga malam hari.

Jakarta Pusat dan Jakarta Utara diprediksi cerah berawan pada sore hingga malam hari.

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Adapun Kepulauan Seribu diprakirakan cerah berawan pada sore hari, lalu mengalami udara kabur--kondisi saat jarak pandang menjadi lebih pendek karena debu atau polusi udara--pada malam hari.

Sementara itu, pada pagi hari, seluruh wilayah kota administrasi Jakarta diprediksi cerah berawan, sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu cerah.

Pada siang hari, lima wilayah kota yakni Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara diprakirakan berawan, serta Kepulauan Seribu diprediksi cerah berawan.

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Suhu wilayah Jakarta Senin ini yakni 28 derajat Celcius.(antara/jpnn)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan akan melanda sebagian wilayah Jakarta pada Senin sore dan berlanjut hingga malam


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

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