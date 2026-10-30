BMKG Prediksi Hujan Guyur Sejumlah Wilayah Riau dari Sore hingga Malam

jpnn.com, RIAU - Masyarakat di sejumlah wilayah Provinsi Riau diminta mewaspadai potensi hujan yang diprakirakan terjadi pada Jumat (30/10/2026).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan mengguyur sejumlah daerah mulai sore hingga malam hari.

Forecaster BMKG Pekanbaru Bella R. Adelia mengatakan kondisi cuaca di Riau pada pagi hari umumnya diprakirakan udara kabur hingga cerah berawan. Sementara pada siang hari, cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan.

Memasuki sore hingga malam, potensi hujan diperkirakan meningkat dan berpeluang terjadi di Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti, Bengkalis, serta Kota Pekanbaru.

“Pada dini hari, hujan juga masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kampar, Kuantan Singingi, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kota Dumai,” ungkap Bella.

Suhu udara di Provinsi Riau berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara mencapai 60 hingga 99 persen.

Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10–30 kilometer per jam.

Sementara itu, kondisi gelombang laut di perairan Provinsi Riau diprakirakan relatif kondusif.