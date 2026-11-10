BMKG Prediksi Hujan Menggguyur Hampir Seluruh Riau, Waspada Petir dan Angin Kencang

jpnn.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur hampir seluruh wilayah Provinsi Riau pada Selasa (10/11/2026).

Potensi hujan diperkirakan terjadi mulai siang hingga malam hari. Bahkan, hujan masih berpeluang berlanjut hingga dini hari di sejumlah daerah.

Pada pagi hari, kondisi cuaca di Riau diprakirakan berupa udara kabur hingga berawan.

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Memasuki siang hingga sore, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Riau. Kondisi serupa diprakirakan berlanjut pada malam hari.

Forecaster On Duty BMKG Elisa JS Kedang mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

Potensi cuaca ekstrem tersebut diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Kampar.

Pelalawan, Indragiri Hulu, Siak, Kuantan Singingi, Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, serta Kota Pekanbaru pada siang atau sore hingga malam dan dini hari.

Pada dini hari, hujan ringan hingga sedang juga masih berpeluang mengguyur sebagian wilayah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru.