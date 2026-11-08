BMKG Prediksi Hujan Terjadi di Sejumlah Kota Besar di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia pada Minggu.

Prakirawan BMKG Vita menyampaikan hujan ringan berpotensi terjadi di Banda Aceh, Aceh; Medan, Sumatera Utara; Pekanbaru, Riau; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Jambi; Bengkulu; Palembang, Sumatera Selatan; dan Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

"Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, serta potensi udara kabur di Samarinda," ujar Vita dalam video prakiraan cuaca yang dipantau di Jakarta, Minggu pagi.

Kemudian, kata dia melanjutkan, potensi hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Semarang, Jawa Tengah; Denpasar, Bali; dan Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Untuk wilayah Sulawesi, hujan ringan berpotensi terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Sementara di kawasan Maluku dan Papua, hujan ringan diprakirakan terjadi di Ternate, Maluku Utara; Ambon, Maluku; Sorong, Papua Barat Daya; dan Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Selain hujan ringan, BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas sedang dapat terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat; Manado, Sulawesi Utara; dan Nabire, Papua Tengah.

Sementara itu, hujan petir berpotensi terjadi di Padang, Sumatera Barat, dan Merauke, Papua Selatan. Masyarakat di kedua wilayah tersebut diminta mewaspadai potensi cuaca tersebut.

Di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, kondisi berawan hingga berawan tebal berpotensi terjadi di Serang, Banten; Jakarta; Bandung, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; dan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Adapun udara kabur berpotensi terjadi di Yogyakarta.