BMKG: Riau Berpotensi Diguyur Hujan hingga Dini Hari

jpnn.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Provinsi Riau pada Kamis, 28 Mei 2026 didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Namun ada potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah.

Forecaster on Duty BMKG Pekanbaru Sanya G mengatakan pada pagi hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan.

Kondisi tersebut diprediksi meluas ke wilayah Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu.

“Memasuki siang hari, cuaca di sebagian besar wilayah Riau diprakirakan cerah berawan hingga berawan,” kata Sanya.

Sementara pada sore hari, hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.

Pada malam hingga dini hari, BMKG memprakirakan kondisi udara kabur hingga berawan dengan potensi hujan ringan hampir merata di sebagian besar wilayah Provinsi Riau.

BMKG mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada malam hingga dini hari.