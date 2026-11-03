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BMKG Rilis Peringatkan Dini: Waspada Hujan Lebat & Angin Kencang di Wilayah Riau

BMKG Rilis Peringatkan Dini: Waspada Hujan Lebat & Angin Kencang di Wilayah Riau
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Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan berpeluang mengguyur sejumlah daerah di Riau sejak siang hingga malam hari. Ilustrasi Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

jpnn.com, RIAU - Masyarakat di Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada Selasa (3/11/2026).

Kondisi cuaca ekstrem tersebut berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hujan berpeluang mengguyur sejumlah daerah di Riau sejak siang hingga malam hari.

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Pada siang hari, potensi hujan diprakirakan terjadi di Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Pelalawan, dan Kota Dumai.

Sementara pada sore hingga malam hari, cakupan wilayah yang berpotensi diguyur hujan semakin meluas, meliputi Kampar, Kuantan Singingi, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, hingga Pekanbaru.

Forecaster On Duty BMKG Ranti Kurniati mengatakan pihaknya telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem di wilayah Kuantan Singingi.

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“BMKG menyampaikan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada siang atau sore hingga malam hari,” ujarnya.

Pada pagi hari, kondisi cuaca di Riau diprakirakan udara kabur hingga cerah berawan.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan berpeluang mengguyur sejumlah daerah di Riau sejak siang hingga malam hari.

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