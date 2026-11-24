jpnn.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini cuaca untuk wilayah Provinsi Riau, Selasa (24/11/2026).

Peringatan tersebut berlaku terutama pada siang hingga sore dan malam hari.

Sembilan wilayah yang berpotensi terdampak yakni Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kuantan Singingi, Kampar, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Pelalawan, dan Kota Dumai.

Forecaster On Duty BMKG Deby C menjelaskan bahwa potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga dapat terjadi di sejumlah wilayah Riau sejak pagi hingga dini hari.

“Masyarakat di sembilan kabupaten/kota tersebut diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang,” kata Deby.

Pada pagi hari, berdasarkan pemantauan radar cuaca, hujan terdeteksi di sebagian wilayah Bengkalis, Kuantan Singingi, Pelalawan, dan Kota Dumai.

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Secara umum, kondisi cuaca diprakirakan kabur hingga cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore, kondisi langit cenderung berawan dengan peluang hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Riau, termasuk Kota Pekanbaru.