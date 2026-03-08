BMKG: Sebagian Besar Wilayah RI Berawan Hari Ini
jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hari ini berawan di sebagian besar wilayah Indonesia.
Berdasar situs resmi BMKG di Jakarta, Minggu (8/3), cuaca berawan diperkirakan terjadi di Kota Ambon, Bandung, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Manado, Mataram, Merauke, Padang dan Palembang.
Cuaca di sejumlah wilayah lainnya, seperti di Kota Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Sofifi, Sorong, dan Tanjungpinang juga diprakirakan berawan.
Adapun hujan ringan diprakirakan terjadi di Kota Jakarta, Bandar Lampung, Banjarbaru, Bengkulu, Jayawijaya, dan Makassar.
Hujan ringan juga diprediksi mengguyur Kota Mamuju, Manokwari, Nabire, Pangkal Pinang, Samarinda, Serang, Surabaya, dan Tanjung Selor.
Kemudian, cuaca cerah diprakirakan di Kota Banda Aceh, Jayapura, dan Medan.
Adapun cuaca di Kota Kendari, Kupang, dan Yogyakarta diprakirakan turun hujan dengan intensitas sedang.
Cuaca di Kota Palangka Raya diprediksi cerah berawan hari ini. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
