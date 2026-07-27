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BMKG: Sebagian Wilayah Indonesia Berawan Tebal Hari Ini

BMKG: Sebagian Wilayah Indonesia Berawan Tebal Hari Ini
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Arsip foto - Awan mendung menyelimuti gedung-gedung di Kawasan Niaga Sudirman, Jakarta, Rabu (29/8). Menurut data BMKG, prakiraan cuaca di Jakarta mulai Selasa (28/8) hingga Senin (3/9) mendatang, umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan pada sore hingga malam hari.FOTO ANTARA/Dian Dwi Saputra/pd/pri.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut prakiraan cuaca hari ini Senin 27 Juli 2026. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian besar wilayah Indonesia didominasi oleh kondisi berawan hingga berawan tebal hari ini.

Menurut Prakirawan BMKG Diah, cuaca berawan hingga berawan tebal berpotensi terjadi di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangka Raya, dan Banjarmasin.

"Selain itu, kondisi serupa, seperti potensi berawan hingga berawan tebal, juga terjadi di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke," katanya dalam keterangan di Jakarta, Senin (27/7).

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Diah mengingatkan adanya potensi hujan disertai petir di Tanjung Selor.

Kemudian, hujan ringan di sejumlah kota, seperti Medan, Tanjungpinang, Pangkalpinang, Samarinda, Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan Jayawijaya.

"Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta," kata Diah.

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Sementara itu, kota Gorontalo, Manado, dan Ternate turut diperkirakan berpotensi cerah berawan. (antara/jpnn)

Prakiraan cuaca hari ini, BMKG memprediksi sebagian wilayah RI akan berawan tebal.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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