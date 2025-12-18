BMKG: Sebagian Wilayah RI Berawan Tebal Hari Ini 18 Desember

menu
Ilustrasi BMKG. Foto Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Berikut prakiraan cuaca hari ini, Kamis 18 Deseber 2025.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi berawan tebal.

Laman resmi BMKG di Jakarta, Kamis (18/12), menyebut cuaca berawan tebal berpotensi terjadi di sejumlah kota besar, yakni Bandar Lampung, Jambi, Kendari, Merauke, Padang, dan Palembang.

Selain itu, cuaca berawan tebal juga diprediksi terjadi di Kota Pangkalpinang, Pekanbaru, Semarang, Sorong, Tanjungpinang, dan Yogyakarta.

Selanjutnya Kota Jakarta, Banda Aceh, Jayawijaya, Kupang, Makassar, Manado, Medan, Nabire, Palu, Samarinda, dan Tanjung Selor diprediksi berawan hari ini.

Sementara cuaca di Ambon, Bengkulu, Serang, Sofifi, dan Surabaya diprakirakan turun hujan dengan intensitas ringan.

Bagi masyarakat yang tinggal di Manokwari diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya hujan yang disertai dengan petir.

BMKG memprediksi cuaca cerah berawan di beberapa kota besar di Indonesia, yakni Bandung, Banjarbaru, Gorontalo, Mamuju, dan Palangka Raya.

