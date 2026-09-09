BMKG Sebut Arah Abu Vulkanis Anak Krakatau Tidak Menuju Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Guswanto menyebutkan arah abu vulkanis dari erupsi Gunung Anak Krakatau sudah tak mengarah ke Jakarta.
Menurutnya, Gunung Anak Krakatau dilaporkan erupsi pada Selasa (8/9) itu dan arah abu vulkanis tak terbang ke Jakarta.
"Kalau kami lihat daripada signification meteorologi, arahnya itu tidak sampai ke Jakarta. Itu, ya. Kira-kira itu," kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa.
Guswanto mengatakan sebaran abu vulkanis erupsi Gunung Anak Krakatau dibagi dalam dua klaster yang terbang di ketinggian 50 ribu kaki dan 12-15 ribu kaki.
Dia menyebutkan sebaran abu vulkanis ketinggian 50 ribu kaki mengarah ke barat dari lokasi Gunung Anak Krakatau.
"Ketinggian 12 sampai 15 ribu feet itu ada pergerakannya ke timur," ujarnya.
Guswanto melanjutkan sebaran abu vulkanis ke arah timur ini yang belakangan mengakibatkan gangguan penerbangan di beberapa bandara Pulau Jawa.
"Terganggunya beberapa bandara terkait abu vulkanis, seperti itu intinya secara umum," katanya.
Sekretaris Utama BMKG Guswanto menyebut Gunung Anak Krakatau dilaporkan erupsi pada Selasa (8/9) ini dan arah abu vulkanis tak terbang ke Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Jurnalis Peliput Erupsi Gunung Anak Krakatau Hilang Kontak di Perairan Selat Sunda
- J99 Corp Tambah Armada Bus dan Bagikan 500 Ribu Masker Gratis
- Ketua Komisi V Dukung Wacana Penggabungan Badan Geologi dan BMKG
- BMKG Pastikan 8 Bandara Aman dari Abu Vulkanis Gunung Anak Krakatau
- Presiden Wacanakan Peleburan BMKG dan Badan Geologi, Puan Maharani Desak Kajian Mendalam
- DPR Desak Pemerintah Optimalkan Penanganan Kesehatan Warga yang Terpapar Abu Vulkanis