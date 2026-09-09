menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » BMKG Sebut Arah Abu Vulkanis Anak Krakatau Tidak Menuju Jakarta

BMKG Sebut Arah Abu Vulkanis Anak Krakatau Tidak Menuju Jakarta

BMKG Sebut Arah Abu Vulkanis Anak Krakatau Tidak Menuju Jakarta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekretaris Utama BMKG Guswanto menyebut Gunung Anak Krakatau dilaporkan erupsi pada Selasa (8/9) ini dan arah abu vulkanis tak terbang ke Jakarta. ilustrasi. Foto: Bid Humas Polda Banten

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Guswanto menyebutkan arah abu vulkanis dari erupsi Gunung Anak Krakatau sudah tak mengarah ke Jakarta.

Menurutnya, Gunung Anak Krakatau dilaporkan erupsi pada Selasa (8/9) itu dan arah abu vulkanis tak terbang ke Jakarta.

"Kalau kami lihat daripada signification meteorologi, arahnya itu tidak sampai ke Jakarta. Itu, ya. Kira-kira itu," kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa.

Baca Juga:

Guswanto mengatakan sebaran abu vulkanis erupsi Gunung Anak Krakatau dibagi dalam dua klaster yang terbang di ketinggian 50 ribu kaki dan 12-15 ribu kaki.

Dia menyebutkan sebaran abu vulkanis ketinggian 50 ribu kaki mengarah ke barat dari lokasi Gunung Anak Krakatau.

"Ketinggian 12 sampai 15 ribu feet itu ada pergerakannya ke timur," ujarnya. 

Baca Juga:

Guswanto melanjutkan sebaran abu vulkanis ke arah timur ini yang belakangan mengakibatkan gangguan penerbangan di beberapa bandara Pulau Jawa.

"Terganggunya beberapa bandara terkait abu vulkanis, seperti itu intinya secara umum," katanya.

Sekretaris Utama BMKG Guswanto menyebut Gunung Anak Krakatau dilaporkan erupsi pada Selasa (8/9) ini dan arah abu vulkanis tak terbang ke Jakarta.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI