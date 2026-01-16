BMKG Sebut Gempa Bumi di Kolaka Timur Dipicu Sesar Aktif
jpnn.com - KENDARI - Gempa bumi bermagnitudo 2,8 terjadi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (16/1).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut bahwa aktivitas sesar aktif menyebabkan gempa bumi di wilayah tersebut.
"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat sesar aktif," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BBMKG Wilayah IV Nasrol Adil saat dihubungi di Kendari, Jumat (16/1).
Dia mengatakan bahwa lindu yang terjadi pada pukul 05.09 WITA, merupakan gempa bumi tektonik.
"Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 2,8," ungkapnya.
Dia menyebutkan bahwa berdasarkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,03 lintang selatan (LS), 121,76 bujur timur (BT).
Tepatnya di darat dengan jarak 18 kilometer barat Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, pada kedalaman 3 kilometer.
Nasrol menjelaskan berdasarkan estimasi peta guncangan atau shakemap dan laporan masyarakat, gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Koltim dengan skala intensitas III MMI atau getaran yang dirasakan nyata dalam rumah, serta terasa getaran seakan-akan ada truk yang berlalu.
BMKG menyebut gempa bumi di Kolaka Timur, Sultra, merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat sesar aktif.
