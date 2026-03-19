BMKG Sebut Jakarta Kota terpanas di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menempatkan Jakarta sebagai kota dengan suhu terpanas pertama di Indonesia pada pertengahan Maret 2026.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan suhu tinggi yang dirasakan masyarakat dalam beberapa hari masih berpotensi akan terus terjadi.

Dia mengungkapkan suhu maksimum di Jakarta sempat mencapai 35,6 derajat celsius. Kondisi ini dipengaruhi oleh langit yang relatif cerah dengan tutupan awan yang minim.

Situasi tersebut membuat radiasi matahari menembus atmosfer secara optimal dan langsung mencapai permukaan bumi, dan ini diperkirakan masih terus terjadi selama masa peralihan musim.

“BMKG mencatat suhu maksimum hingga 35,6 derajat celcius dan indeks UV masuk kategori ungu atau artinya bahaya ekstrem," ungkap Guswanto di Jakarta, Rabu (18/3).

BMKG pun mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat paparan sinar matahari berada pada tingkat tertinggi.

Warga disarankan agar menghindari paparan langsung matahari, terutama pada pukul 10.00 hingga 14.00 WIB.

Selain itu, masyarakat juga diminta menggunakan perlindungan diri saat beraktivitas di luar ruangan, seperti topi, payung, kacamata hitam, serta pakaian berlengan panjang.