BMKG Sebut Sebagian Wilayah Sumatera Utara Berpotensi Hujan Ringan di Hari Pertama Idulfitri

jpnn.com, MEDAN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Sumatera Utara akan diguyur hujan ringan pada hari pertama Idulfitri 1447 Hijriah, Sabtu (21/3).

Prakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Christin Mori, Sabtu, mengatakan cuaca di Sumatera Utara pada Sabtu pagi berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Tapanuli Tengah.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, secara umum diprakirakan berawan dan hujan ringan di wilayah Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Dairi, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara.

Baca Juga: BMKG Sebut Jakarta Kota terpanas di Indonesia

Di malam hari, cuaca diprakirakan berawan dan masih berpotensi hujan ringan di wilayah Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Labuhanbatu Utara, Padang Lawas, Asahan, Humbang Hasundutan, Karo, Padangsidimpuan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Padanglawas Utara, Pakpak Bharat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.

Pada Sabtu dini hari tadi, cuaca berawan dan masih berpotensi hujan ringan terjadi di Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Padang Lawas, Gunungsitoli, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah.

Suhu udara rata-rata sekitar 14 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 65 sampai 98 persen dan angin bertiup dari timur ke barat dengan kecepatan 4 hingga 10 Km per jam.

"Kepada masyarakat, tetap diingatkan untuk waspada potensi terjadinya hujan, terutama di kawasan partai barat Sumatera Utara," ujar Christin.

Terkait gelombang laut, diprakirakan sejumlah perairan di wilayah Sumatera Utara pada Sabtu hingga Senin (23/3) berpotensi dilanda gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter.