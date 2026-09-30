BMKG: Sejumlah Wilayah di Riau Berpotensi Hujan Lebat

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru memprakirakan sejumlah wilayah di Provinsi Riau mengalami udara kabur akibat asap pada Rabu (30/9/2026).

Kondisi tersebut berpotensi terjadi sejak pagi dan dapat menyebabkan penurunan jarak pandang masyarakat.

BMKG

mengingatkan warga untuk mewaspadai perubahan cuaca, terutama di wilayah yang terdampak kekaburan udara.

Forecaster On Duty BMKG Stasiun Pekanbaru Gita Dewi S mengatakan kondisi cuaca Riau pada pagi hari diprakirakan berada pada rentang udara kabur hingga cerah berawan.

“Pada pagi hari, kondisi cuaca diprakirakan udara kabur hingga cerah berawan. Berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap yang dapat menyebabkan penurunan jarak pandang,” kata Gita, Rabu (30/9/2026).

Memasuki siang hingga sore, hujan ringan secara lokal berpotensi turun di Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Siak, dan Kota Dumai.

Potensi hujan kemudian meluas pada malam hari.