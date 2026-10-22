BMKG Tegaskan Beda Fungsi Dry Ice dan NaCI dalam Operasi Modifikasi Cuaca

jpnn.com, PALEMBANG - Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menggunakan dry ice di Palembang bukan ditujukan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), melainkan membantu pengurai kabut asap.

Kepala Stasiun Meteorologi SMB II Palembang Siswanto menegaskan bahwa penggunaan dry ice dan natrium klorida (NaCI) dalam operasi modifikasi cuaca memiliki fungsi berbeda.

Penjelasan itu disampaikan menyusul kesalahpahaman warganet di media sosial mengenai tujuan penyemaian dry ice.

"Netizen kayaknya gagal fokus. Keduanya beda konteks. OMC dengan NaCI fungsinya memitigasi karhutla dengan cara menjatuhkan hujan di lahan gambut," tegas Siswanto, Kamis (22/10/2026).

"Kalau dry ice bukan untuk memadamkan apinya dan bukan menyerap asap, melainkan mengurai konsentrasi asap di perkotaan."

Siswanto menjelaskan bahwa pekatnya kabut asap di Palembang dipengaruhi kondisi atmosfer yang membuat asap terperangkap di dekat permukaan bumi.

Fenomena itu terjadi akibat lapisan inversi atmosfer yang membatasi pergerakan udara ke atas.

Berdasarkan pengamatan menggunakan radio sonde, posisi lapisan inversi pada Selasa (20/10/2026) turun hingga sekitar 1.000 kaki atau 300 meter.