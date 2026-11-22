jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu (22/11).

Hujan tersebut dipengaruhi Bibit Siklon Tropis 96S dan sejumlah sirkulasi siklonik.

Prakirawan BMKG Yuyun mengatakan peringatan dini kategori siaga untuk hujan lebat hingga sangat lebat berlaku di delapan provinsi: Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua Selatan.

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“Peringatan waspada untuk hujan sedang hingga lebat mencakup sebagian besar Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua, serta sejumlah wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku,” ucap Yuyun.

Yuyun mengatakan pertumbuhan awan hujan dipicu Bibit Siklon Tropis 96S di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera Barat. Sistem itu bergerak ke barat daya dan berpeluang rendah hingga sedang menjadi siklon tropis dalam 48–72 jam.

"Sistem ini turut memicu daerah pertemuan dan perlambatan angin di wilayah Samudra Hindia barat Bengkulu," katanya.

Menurut Yuyun, sirkulasi siklonik juga terpantau di perairan barat Aceh, Laut Cina Selatan sebelah timur Kepulauan Riau, dan Papua Selatan. Pola tersebut memicu pertemuan serta perlambatan angin di Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Kalimantan.

BMKG juga memprakirakan hujan disertai petir berpotensi mengguyur Pekanbaru, Tanjung Pinang, Palembang, Bandung, Kupang, dan Jayawijaya. Medan diprakirakan mengalami hujan sedang.