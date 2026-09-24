BMKG Ungkap El Nino Masih Kuat Sehingga Berpotensi Musim Hujan 2026-2027 Mundur

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan musim hujan 2026-2027 di Indonesia berpotensi mengalami kemunduran.

Hal itu lantaran pengaruh El Nino yang saat ini berada pada fase kuat.

Kepala BMKG Prof Teuku Faisal Fathani mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama di wilayah yang menjadi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“El Nino sekarang posisinya sangat kuat, fasenya, sehingga musim hujan di Indonesia itu akan sedikit mundur,” ucap Faisal di Istana Negara, pada Kamis (24/9).

Menurut dia, sejumlah wilayah yang mengalami karhutla diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada Oktober.

Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

“Beberapa nanti akan masuk di Oktober, terutama di daerah-daerah yang prioritas karhutla seperti nanti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, tetapi sebagian lagi ini masuknya pada November dan Desember,” kata dia.

Faisal menjelaskan puncak musim hujan 2026-2027 diperkirakan terjadi pada Desember, Januari, hingga Februari.