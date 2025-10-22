BMKG: Waspada Potensi Hujan Berpetir, Cuaca Panas hingga Banjir Rob

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi hujan berpetir hingga cuaca panas maksimum, gelombang laut tinggi mencapai 4 meter, dan banjir rob, di sejumlah daerah di Indonesia pada hari ini Rabu 22 Oktober 2025.

Prakirawan cuaca BMKG Raeni Cindy dalam siaran daring yang diikuti di Jakarta, Rabu, menyampaikan potensi hujan berintensitas ringan diprakirakan mengguyur Kota Padang, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkalpinang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Palangka Raya, Tanjung Selor, Makassar, Palu, Gorontalo, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.

Hujan sedang berpotensi di Kota Bandar Lampung, Bandung, Serang, Denpasar, dan Mataram. Sementara, kata dia, hujan disertai petir diprakirakan terjadi di Kota Pekanbaru, Tanjungpinang, Jakarta, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Mamuju, dan Manado.

Kota Banda Aceh, Kupang, dan Merauke diperkirakan berawan tebal hingga berkabut dengan suhu berkisar 28–33 derajat Celcius.

Selain itu, BMKG melaporkan dalam periode yang sama, suhu panas maksimum 28-33 derajat Celcius diperkirakan bakal terjadi pada siang hari di sejumlah wilayah di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Pontianak, Samarinda, Tanjung Selor, Palangka Raya, dan Banjarmasin.

Para pelaku pelayaran kapal atau pengguna transportasi laut diminta mewaspadai potensi gelombang tinggi 2,5-4 meter di Samudera Hindia barat Aceh - Lampung.

BMKG juga mendeteksi potensi banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Maluku.

Raeni menjelaskan kondisi curah cuaca dipengaruhi oleh sejumlah dinamika atmosfer dan faktor kelokalan yang meliputi Siklon Tropis Fengshen di arah barat daya barat Indonesia menuju Laut China Selatan, dengan kecepatan angin 50 knot.