BMW Alpina Jadi Merek Dagang Mandiri, Ini Bedanya dengan BMW M
jpnn.com - Mulai Januari, hak merek dagang Alpina kini sepenuhnya berada di bawah kendali BMW Group, menandai kelahiran BMW Alpina sebagai merek mandiri (standalone brand).
Posisi BMW Alpina berdiri sejajar dan tetap eksklusi di dalam keluarga besar BMW Group.
Langkah strategis itu membuka ruang baru bagi Alpina untuk mendefinisikan ulang kemewahan performa tinggi.
Fokus utamanya bukan sekadar angka tenaga atau sensasi lintasan, melainkan harmoni antara performa maksimal dan kenyamanan berkendara kelas atas—ciri khas Alpina sejak puluhan tahun lalu.
Berbeda dengan BMW M yang lekat dengan karakter agresif dan orientasi balap, BMW Alpina tetap setia pada DNA-nya: kecepatan yang halus, pengendalian elegan, serta kenyamanan optimal untuk perjalanan jarak jauh.
Filosofi tersebut kini dipertegas lewat aktivasi merek dan identitas visual baru.
BMW Group memperkenalkan logo atau wordmark anyar yang terinspirasi dari desain asimetris Alpina era 1970-an.
Dengan sentuhan kontemporer, logo tersebut diposisikan di tengah bagian belakang kendaraan, menegaskan kepribadian independen Alpina di dalam BMW Group.
Mulai Januari, hak merek dagang Alpina kini sepenuhnya berada di bawah kendali BMW Group, kini BMW Alpina sebagai merek mandiri, ini bedanya dengan BMW M
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Awal 2026, BMW Pangkas Harga Lebih Dari 30 Mobil, Ada yang Mencapai Rp 300 Juta
- BMW F450GS Debut Dunia, Diposisikan Sebagai Pemain Tengah
- BMW Recall 70 Ribu Mobil Listrik yang Terdiri dari i4, i5, hingga iX
- Gugatan BMW Ditolak, BYD M6 Tetap Bisa Dipasarkan di Indonesia
- BMW Motorrad Merilis R1300 RT dan R1300 RS Terbaru, Indonesia Siap-Siap
- BMW Gandeng Huawei demi Memanfaatkan Sistem Operasi HarmonyOS untuk Mobil Listrik