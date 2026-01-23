BMW Astra Dirikan Dealer Baru di Jaksel, Usung Konsep Retail.Next

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - BMW Group Indonesia bersama BMW Astra kembali memperluas jaringan dengan meresmikan dealer berkonsep Retail.Next di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (23/1).

Dealer bernama BMW Astra Mampang itu menandai langkah penting BMW Astra dalam menghadirkan pengalaman ritel otomotif premium generasi terbaru di kawasan Jakarta Selatan.

Dirancang dengan standar global BMW, fasilitas ini menampilkan pendekatan yang lebih modern, terbuka, dan berfokus pada pelanggan.

President Director BMW Group Indonesia, Peter Sunny Medalla mengatakan peresmian BMW Astra Mampang merupakan langkah penting dalam menghadirkan pengalaman ritel otomotif premium generasi terbaru.

"BMW Astra Mampang kami hadirkan sebagai showroom yang lebih terbuka, lebih personal, dan semakin relevan dengan kebutuhan pelanggan BMW masa kini," ungkap Peter Sunny saat ditemui di lokasi.

Konsep Retail.Next merupakan inisiatif strategis BMW berskala global yang bertujuan untuk menghadirkan pengalaman pelanggan premium dengan menempatkan kebutuhan dan kenyamanan pelanggan sebagai pusat dari seluruh proses ritel.

Sebagai dealer resmi BMW yang telah beroperasi sejak 1984, BMW Astra secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan layanan berkualitas tinggi.

Sunny menegaskan di tengah dinamika dan persaingan yang semakin ketat di industri otomotif, BMW Group Indonesia tetap mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di segmen otomotif premium nasional.