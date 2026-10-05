BMW F 450 R Debut Global: Sensasi Moge Eropa Untuk Harian

jpnn.com - Lupakan sejenak gaya kaku motor gede yang serba intimidatif. BMW Motorrad baru saja melepas F 450 R ke pasar.

Lantas apa yang beda? Naked bike BMW Motorrad itu diklaim memberikan kenikmatan berbeda saat digeber di jalan raya.

Di balik tampilan sangarnya, rahasia utama kelincahan motor terletak pada dapur pacunya.

BMW menanamkan mesin dua silinder 420 cc dengan racikan crankshaft 135 derajat.

Di atas kertas, mesin menyemburkan tenaga 48 dk dan torsi 43 Nm, tetapi yang bikin kepincut bukan cuma angka di lembar spesifikasi, melainkan karakternya.

Sekitar 80 persen torsinya sudah terasa menyengat sejak putaran 3.000 rpm.

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Artinya, saat terjebak macet atau butuh akselerasi mendadak di persimpangan kota, pengendara tak perlu repot memutar gas dalam-dalam. Motor langsung melesat penurut.

Urusan kenyamanan berpetualang di dalam kota pun dipikirkan dengan sangat matang.