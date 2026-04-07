BMW F450 GS Trophy MY2026: Opsi Naik Level untuk Pemula

BMW Motorrad memberi penyegaran untuk lini motor adventure mereka : BMW F450 GS Trophy model 2026.

Motor hadir sebagai opsi baru bagi pengendara yang menginginkan karakter tangguh khas keluarga GS, tetapi dalam paket yang lebih ringkas dan mudah dikendalikan.

Mengambil inspirasi dari sang kakak, BMW R 1300 GS, model F450 GS diposisikan untuk menjembatani celah antara kelas entry-level dan mid-range.

Strategi ini menempatkannya sebagai alternatif menarik bagi rider yang ingin naik kelas tanpa harus langsung ke kapasitas besar.

Di balik desainnya yang ramping, tersimpan mesin parallel-twin 420cc generasi baru.

Tenaganya diklaim mencapai 48 dk dengan torsi 43 Nm, cukup untuk memberi dorongan responsif baik di jalan raya maupun jalur tanah.

Bobot kering yang hanya 175 kg menjadi salah satu kunci kelincahannya, didukung penggunaan material ringan seperti magnesium.

Karakter dual-purpose tetap dijaga lewat geometri yang seimbang. Suspensi depan upside-down 43 mm dan peredam belakang adjustable dengan travel 180 mm.