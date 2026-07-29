menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » BMW iX3 dan Seri 5 Tampil Memukau Menemani Spider-Man

BMW iX3 dan Seri 5 Tampil Memukau Menemani Spider-Man

BMW iX3 dan Seri 5 Tampil Memukau Menemani Spider-Man
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
BMW di film terbaru Spider-Man. Foto: bmw

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi dunia otomotif dengan perfilman kembali mencuri perhatian. BMW menggandeng Marvel dan Sony Pictures dalam film terbaru Spider-Man: Brand New Day.

Menariknya, kerja sama itu bukan sekadar menampilkan mobil sebagai properti di layar.

BMW menyisipkan dua model andalannya, BMW iX3 dan BMW Seri 5, sebagai bagian dari alur cerita yang menemani aksi Peter Parker dalam petualangan terbarunya di New York.

Baca Juga:

Momentum kolaborasi terasa pas karena bertepatan dengan debut era Neue Klasse, generasi baru kendaraan BMW.

Di sisi lain, film garapan Destin Daniel Cretton itu juga menjadi babak baru perjalanan Spider-Man setelah peristiwa Spider-Man: No Way Home.

Film tersebut kembali dibintangi Tom Holland dan Zendaya, bersama Sadie Sink serta Mark Ruffalo.

Baca Juga:

BMW iX3 yang tampil di film membawa sederet teknologi terbaru, mulai dari BMW Panoramic Display, sistem bantuan pengemudi canggih, panoramic glass sunroof, hingga mode berkendara Sport Mode.

Menurut Bernd Körber, Senior Vice President BMW Brand and Product Management, peluncuran Neue Klasse dan kisah terbaru Spider-Man sama-sama merepresentasikan semangat awal yang baru dan keberanian menatap masa depan.

BMW menggandeng Marvel dan Sony Pictures dalam film terbaru Spider-Man: Brand New Day.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI