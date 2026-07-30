BMW iX3 Menyapa Pengunjung GIIAS 2026, Harga Rp 2 Miliar

jpnn.com, KOTA TANGERANG - BMW Group Indonesia membawa generasi terbaru BMW iX3 ke panggung Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

SUV listrik premium dipasarkan dengan harga sekitar Rp2,2 miliar off the road.

Kehadiran BMW iX3 menjadi penanda dimulainya babak baru elektrifikasi BMW di tanah air.

President Director BMW Group Indonesia, Sunny Medalla, menyebut peluncuran iX3 sebagai momen penting bagi perusahaan.

Menurutnya, Neue Klasse akan menjadi fondasi pengembangan produk BMW di masa depan, dengan lebih dari 40 model baru dan penyegaran model yang akan hadir hingga akhir 2027.

"Ini merupakan awal generasi baru BMW," kata Sunny dalam keterangannya, Kamis (30/7).

Tak hanya tampil dengan desain baru, BMW iX3 juga membawa sederet teknologi terbaru.

Salah satunya sistem Heart of Joy yang mengintegrasikan pengaturan akselerasi, pengereman, kemudi, hingga manajemen energi untuk menghasilkan karakter berkendara yang lebih presisi.