BMW M 1000 RR Edisi Spesial, Hanya 115 Unit di Dunia

jpnn.com - Trek Isle of Man TT bukan sekadar sirkuit, melainkan ujian nyali di mana batas antara kejayaan dan bahaya begitu tipis.

Menghormati 115 tahun jalannya balapan jalanan paling sakral di dunia tersebut, BMW Motorrad melepas sebuah karya langka: BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT.

Motor bukan dibuat untuk semua orang. Jumlahnya dibatasi persis 115 unit saja di seluruh dunia.

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Itu menjadikannya incaran panas para kolektor dan pemburu kecepatan yang paham betul nilai sebuah sejarah.

"Balapan adalah bagian dari DNA kami," kata CEO BMW Motorrad Markus Flasch.

Bagi BMW, edisi ini adalah jembatan yang menghubungkan kejayaan mereka di lintasan TT dengan presisi teknis keluarga M Series.

Sentuhan emosional langsung terasa pada visualnya.

Balutan warna hijau gelap khas British Racing Green Uni Matt berpadu dengan aksen aluminium Satin Chrome pada tangki.